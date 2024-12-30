Адвокат рассказал о вступающих в силу с 1 января законодательных изменениях

Наступающий год принесет значительные изменения, которые затронут жизнь каждого россиянина. Руководитель компании «Панфилов и партнеры», адвокат Алексей Панфилов рассказал «Известиям» 30 декабря, какие основные законодательные нововведения вступят в силу с 1 января.