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Адвокат рассказал о вступающих в силу с 1 января законодательных изменениях

Адвокат рассказал о вступающих в силу с 1 января законодательных изменениях

Наступающий год принесет значительные изменения, которые затронут жизнь каждого россиянина. Руководитель компании «Панфилов и партнеры», адвокат Алексей Панфилов рассказал «Известиям» 30 декабря, какие основные законодательные нововведения вступят в силу с 1 января.

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