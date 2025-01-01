Аналитик: на Западе осознали невозможность победить Россию на поле боя

РИА Новости/Станислав Красильников Западные страны осознали, что победить Россию на поле боя невозможно, даже если зарубежные страны объединятся для финансирования Украины, заявил "Известиям" военный аналитик и политолог Вадим Мингалев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии