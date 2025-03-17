Был отравлен: в США обеспокоены здоровьем Трампа AlexCoderБыл отравлен: в США обеспокоены здоровьем Трампа AlexCoder Люди заподозрили, что на главу совершили новое покушение Состояние американского президента Дональда Трампа вызвало большую озабоченность в США после инцидента, произошедшего в конце прошлой недели.