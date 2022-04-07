Чернышенко: ежемесячная аудитория Рунета за 2021 год превысила 100 млн человек

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, поздравляя представителей ИТ-индустрии и всех пользователей с Днем Рунета, сообщил, что по итогам 2021 года ежемесячная аудитория российского сегмента интернета превысила 100 млн человек, передает ТАСС.