СВР РФ: по требованию Вашингтона на Украине в ближайшее время понизят возраст мобилизации до 18 лет Киевские власти готовы к тому, чтобы резко снизить возраст мобилизации с нынешних 25 до 18 лет.
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СВР РФ: по требованию Вашингтона на Украине в ближайшее время понизят возраст мобилизации до 18 лет Киевские власти готовы к тому, чтобы резко снизить возраст мобилизации с нынешних 25 до 18 лет.
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