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Булатов о чемпионской гонке: «Интрига умерла, «Зенит» по-прежнему номер один. «Краснодар» яркие матчи чередует с провальными»

Булатов о чемпионской гонке: «Интрига умерла, «Зенит» по-прежнему номер один. «Краснодар» яркие матчи чередует с провальными»

— После 16-го тура «Зенит» вернулся на первое место. Надолго? — Да. Мне кажется, в чемпионской гонке интрига умерла.

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