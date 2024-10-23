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Ученые из клиники Мейо нашли простой тест для оценки старения после 50 лет

Ученые из клиники Мейо нашли простой тест для оценки старения после 50 лет

Исследователи клиники Мейо в Рочестере разработали тест для оценки старения людей старше 50 лет. Эксперимент с 40 участниками показал, что способность стоять на одной ноге является ключевым индикатором возрастных изменений.

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