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ФедералПресс

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Германия проверяет утечку разговора офицеров об ударе по Крымскому мосту: главное за сутки

Германия проверяет утечку разговора офицеров об ударе по Крымскому мосту: главное за сутки

МОСКВА, 2 марта, ФедералПресс. Контрразведка Германии начала проверку перехвата беседы немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту, ВСУ несут огромные потери в Работино, в Одессе и Харькове прозвучали взрывы.

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