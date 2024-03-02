Германия проверяет утечку разговора офицеров об ударе по Крымскому мосту: главное за сутки

МОСКВА, 2 марта, ФедералПресс. Контрразведка Германии начала проверку перехвата беседы немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту, ВСУ несут огромные потери в Работино, в Одессе и Харькове прозвучали взрывы.
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