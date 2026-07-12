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Шарапова пришла на матч Синнера и Зверева на «Уимблдоне»

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова посетила финал мужского « Уимблдона ». За титул на Центральном корте борются Янник Синнер и Александр Зверев .

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