🇮🇱🇮🇷 Об итогах израильского удара по Ирану Спустя сутки после «ограниченного удара» Израиля по Ирану в Сети появились спутниковые кадры последствий атаки.
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🇮🇱🇮🇷 Об итогах израильского удара по Ирану Спустя сутки после «ограниченного удара» Израиля по Ирану в Сети появились спутниковые кадры последствий атаки.
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