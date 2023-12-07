Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 771 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Не могу не выразить ГЛУБОЧАЙШЕГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ происшедшим!! Фашистскую гадость следует давить везде, всегда и ЛЮБЫМ...В Латвии пристрел...
  • Люси Иванова
    Однозначно- внутренние враги ! И так спокойно и вольготно себя чувствуют... убирать их надо с их пригретых местечек с...Если не начать со...
  • Юрий Золотарев
    Если виноват - нужно: лишить дипнеприкосновенности, и в 24 часа - ВОН из России!! К  Бениной Фене!!!Посол Польши Крае...

Зеленский открыл новый фронт на Западе: "путинисты" переходят в наступление

Зеленский открыл новый фронт на Западе: "путинисты" переходят в наступление

Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о провале контрнаступления и срочного строительства оборонительных сооружений повергли в шок всех тех западных пропагандистов, которые на протяжении почти двух лет с пеной у рта доказывали, что «Украина побеждает Россию».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх