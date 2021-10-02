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Кроме вышиванки и патриотизма изменений нет, – террориста Сенцова расстроила нынешняя Украина

Кроме вышиванки и патриотизма изменений нет, – террориста Сенцова расстроила нынешняя Украина

После госпереворота 2014-го года на Украине мало чего изменилось, кроме показного патриотизма и отношения к вышиванке.

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Елена Филиппова
Ну, какой придурок! Вышиванка, оказывается, самое главное достижение. У каждого народа есть национальная одежда, но одевают её разве что на какие-то традиционные праздники. Вот просто невозможно представить, чтобы наше руководство вместе с Думой вырядились в косоворотки, сапоги гармошкой и пояса расшитые узорами, да с фуражкой на голове. А женщины бы вырядились в сарафаны и платки кичкой повязали, как замужние носили. И так бы явились на первое заседание. Ну, такого цирка народ бы точно не понял и не оценил. А в Хохлостане думают, что рубаху расшитую одели и всё - в стране порядок и благоденствие. Шапито!
Михаил Абросимов
Вот теперь и ходи в вышиванке как селюк. Главное не забывай пышаться.
Алекс Вайс
Но что-то у ЦРУ пошло не так. Особенно с финансовой поддержкой этой черной коррупционной дыры.
Елена Солнцева
Нуууу, если дело только в вышиванке, то счастье - есть! Как был дебилом, так им и умрёт. Смешные эти деятели культуры и искусства - и у них, и у нас. Кто- то выучил семь нот, кто- то батманы, кто- то всю жизнь заучивает и озвучивает чужие мысли, играет чужие чувства, НО все специалисты в вирусологии, политике, финансах и, конечно, демократических преобразованиях; почти всех объединяет новая модная профессия "я - блогер". И всё потому, что очень много развелось бездельников.
Гарий Щерба
ИДИОТ ЩЕНЕВМЕРЛЕВСКИЙ ....!!!
Сергей Лобченко
Это не патриоты, а патрифашисты.

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