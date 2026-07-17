Учёные впервые запечатлели механизм, запускающий формирование звёзд

Наблюдения холодного газового облака L1544 показали, как магнитные поля ослабевают перед гравитационным коллапсом, который приводит к появлению протозвездыАстрономы впервые напрямую зафиксировали амбиполярную диффузию — процесс, который считается одним из ключевых этапов перед «рождением» звезды.