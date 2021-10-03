Лучшие новости – Вынесение американским судом для китайской компании Xiaomi положительного решения, даёт надежду для других компаний Китая быть удаленными из чёрного списка США Тяжелая победа Xiaomi Китайский производитель смартфонов Xiaomi и в среду достиг соглашения с Министерством обороны США, согласно которому Пентагон удалит компанию из чёрного списка, говорится в совместном заявлении, отмечая значительный выигрыш […] Сообщение После победы Xiaomi Китай призывает США исправить «ошибку» в отношении китайских компаний появились сначала на Novosti.