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После победы Xiaomi Китай призывает США исправить «ошибку» в отношении китайских компаний

Лучшие новости – Вынесение американским судом для китайской компании Xiaomi положительного решения, даёт надежду для других компаний Китая быть удаленными из чёрного списка США Тяжелая победа Xiaomi Китайский производитель смартфонов Xiaomi и в среду достиг соглашения с Министерством обороны США, согласно которому Пентагон удалит компанию из чёрного списка, говорится в совместном заявлении, отмечая значительный выигрыш […] Сообщение После победы Xiaomi Китай призывает США исправить «ошибку» в отношении китайских компаний появились сначала на Novosti.

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