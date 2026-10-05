Кухня и дом
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Кухня и дом

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Как выбрать напольное покрытие в новостройке: личный опыт и разбор вариантов

Как выбрать напольное покрытие в новостройке: личный опыт и разбор вариантов

Когда речь заходит о ремонте в только что сданном доме, многие первым делом думают про цвет стен, кухонный гарнитур или диван.

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