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Царьград

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Никита Архипов объяснил, как реагировать на животных на дороге

Никита Архипов объяснил, как реагировать на животных на дороге

Руководитель ГК «Рольф» Никита Архипов рассказал, как действовать при появлении животных на дороге. Основные советы: интенсивное торможение и избегание объезда.

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