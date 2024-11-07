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Шольц заявил, что уволил главу Минфина из-за отказа увеличить помощь Киеву

Шольц заявил, что уволил главу Минфина из-за отказа увеличить помощь Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решил уволить министра финансов Кристиана Линднера (СвДП), потому что тот отказался одновременно одобрить повышение расходов на поддержку Украины и инвестирование в будущее ФРГ.

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