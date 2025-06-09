В РФ могут сменить камеры ПДД, чтобы водители платили в 8 раз больше штрафов

Национальный автомобильный союз просит правительство в лице Михаила Мишустина сменить устаревшие камеры фиксации нарушений правил дорожного движения, чтобы выполнить план Минфина по увеличению собираемости штрафов с россиян.
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