22% рязанцев не установили антивирус на свои устройства

Так, интернетом на ежедневной основе пользуются 85% жителей Рязанской области. В 2022 году 38% рязанцев пожаловались на спам, ещё 2,5% стали жертвами различные вирусов; 2,3% пользователей просили перейти на фальшивые сайты с просьбой указать персональные данные, еще 2% стали жертвами взлома и хищения денег.