Шесть просьб Трампа к Зеленскому по НПЗ перед сделкой с Путиным

Вашингтон, судя по сообщениям американских СМИ, пытался убедить Киев отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, однако не добился желаемого результата.
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