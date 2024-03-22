В Лесозаводске Приморского края в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» полиция проводит профилактические мероприятия

В ходе проводимой МВД России акции «Сообщи, где торгуют смертью!» сотрудники отделения наркоконтроля межмуниципального отдела МВД России «Лесозаводский» проводят классные часы антинаркотической направленности в школах и средних специальных учебных заведениях Лесозаводского городского округа и Кировского муниципального района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии