Bethesda по-прежнему хочет, чтобы у Starfield была такая же долгая жизнь, как у Skyrim Вск...

Bethesda по-прежнему хочет, чтобы у Starfield была такая же долгая жизнь, как у SkyrimВскоре после запуска Фил Спенсер выразил желание, чтобы Starfield стала игрой, способной продержаться на рынке 12 лет, как The Elder Scrolls V: Skyrim.
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