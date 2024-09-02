Bethesda по-прежнему хочет, чтобы у Starfield была такая же долгая жизнь, как у Skyrim Вск...

Bethesda по-прежнему хочет, чтобы у Starfield была такая же долгая жизнь, как у SkyrimВскоре после запуска Фил Спенсер выразил желание, чтобы Starfield стала игрой, способной продержаться на рынке 12 лет, как The Elder Scrolls V: Skyrim.