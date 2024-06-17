Экологи проверят предприятие АО «КазАзот" в Актау

Об этом сообщили в департаменте экологии по Мангистауской области. "17 июня текущего года примерно в 7 часов 40 минут утра произошел кратковременный выброс нитрозного газа из-за отклонения от нормального технологического режима во время пусковых работ на агрегате №3 в цехе АО «КазАзот».