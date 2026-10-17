Остеохондроз ー одно из самых распространенных заболеваний. Знакома ли вам ноющая боль в районе шеи и хруст при любых попытках повернуть голову? Упадок сил, головокружение, проблемы со слухом и зрением в период обострений, ー все это будет мешать вам вести активный образ жизни.