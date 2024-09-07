Привожу здесь, потому что считаю - это нужно набрать огромными буквами и повесить на каждом доме соседней территории.
Хит дня, десятилетия, века! Автор - американский сенатор Линдси Грэм*.
Комментарии
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Светлана Петрова
Доверился окружению
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7 час.
Борис Леонтьев
То, что сказал Грэм, совсем не дурь, если понимать для кого он это сказал. А сказал он это рядовым американцам, которые уже много десятелетий живут на халяву. И Гръэм предложил им очередную, ещё большую халяву. В своё время такой же как Грэм бесноватый тоже предложил немцам халяву в виде рабов, сала и дармовых ресурсов и вся «Великая Германия» рядами и колоннами поперли на восток, захватывая по пути любителей халявы со всей Европы. Кто решил, что наглосаксы любят халяву меньше чем европейские бюргеры?
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2 час.
Генрих
Что-то у Зели морда перекошена от таких откровений...
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43 мин.
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