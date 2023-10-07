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ВС Украины за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

ВС Украины за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 68 единиц различных боеприпасов.

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