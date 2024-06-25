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Разгрузка контейнера с помощью для Африки попала на видео: внутри оказался Роллс-Ройс для кого-то из местной элиты

Разгрузка контейнера с помощью для Африки попала на видео: внутри оказался Роллс-Ройс для кого-то из местной элиты

Разгрузка контейнеров в одном из портов Африки попала на видео. Ролик моментально вызывал шквал гневных комментариев в сети, особенно недовольны были те, кто в свое время направлял дотации «голодающему населению» Черного континента.

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