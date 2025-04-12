Дело генерала Попова

Несмотря на этот довод и другие аргументы защиты судья решил за лучшее оставить подсудимого в СИЗО. Иван Попов, которого в социальных сетях частенько именуют «легендарный генерал», попал под уголовное преследование в связи с обвинением в краже большого количества металла, предназначенного для возведения фортификационных сооружений.