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Дело генерала Попова

Дело генерала Попова

Несмотря на этот довод и другие аргументы защиты судья решил за лучшее оставить подсудимого в СИЗО. Иван Попов, которого в социальных сетях частенько именуют «легендарный генерал», попал под уголовное преследование в связи с обвинением в краже большого количества металла, предназначенного для возведения фортификационных сооружений.

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