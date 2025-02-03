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Как обеспечить защиту мобильного приложения

В последнее время всё больше IT-компаний интересуются вопросами защиты своих разработок. Один из таких случаев — создание приложения для спортсменов-любителей, предназначенного для поиска единомышленников для совместных занятий спортом.

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