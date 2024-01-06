Главе СК доложат о ходе расследования покушения на убийство подростка в Московском районе

Сейчас мальчик находится в реанимации, но чувствует себя лучше. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования покушения на убийство несовершеннолетнего Петербурге.
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