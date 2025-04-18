NYP: Байден просит 300 тысяч долларов за выступление, но спрос невысок Бывший

Бывший президент США Джо Байден пытается заработать на публичных выступлениях, запрашивая 300 тысяч долларов за одно появление, однако, как сообщает New York Post со ссылкой на источник, желающих его послушать немного.
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