Топливо для кошмаров: боятся ли на Западе применения российского ядерного оружия или все же нет

Макет российского 152-мм ядерного снаряда 3БВ3 мощность 2,5 килотонны.Осень ещё только началась, а уже в очередной стала временем поговорить о зиме – о ядерной зиме, которой гипотетически может закончиться украинский конфликт, если вдруг пойдёт по совсем экстремальному сценарию.