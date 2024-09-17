Топливо для кошмаров: боятся ли на Западе применения российского ядерного оружия или все же нет

Макет российского 152-мм ядерного снаряда 3БВ3 мощность 2,5 килотонны.Осень ещё только началась, а уже в очередной стала временем поговорить о зиме – о ядерной зиме, которой гипотетически может закончиться украинский конфликт, если вдруг пойдёт по совсем экстремальному сценарию.
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