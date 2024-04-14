Сумку с двумя килограммами мефедрона изъяли у пассажира такси в Москве

«Прокуратура Москвы»’ class=”item-image” > В Москве 27-летнего мужчину задержали по подозрению на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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