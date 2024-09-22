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Царьград

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С двумя героями, погибшими в зоне СВО, простились в Удмуртии

С двумя героями, погибшими в зоне СВО, простились в Удмуртии

С двумя погибшими героями в зоне Специальной военной операции простились в Удмуртии.В Удмуртии с воинскими почестями в последний путь проводили двух героев, погибших в зоне специальной военной операции.

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