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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «СКА – феноменальный и удивительный клуб. Тренерский штаб Ротенберга способен выиграть Кубок Гагарина. Отношусь к Роману с большим уважением»

СКА уступило «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина. Петербургский клуб вылетел в первом раунде плей-офф впервые с 2010 года.

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