Пленный ВСУ раскрыл, сколько украинские военкомы получают за мобилизованного

МОСКВА, 25 сентября, ФедералПресс. Военнопленный Александр Гусак, находящийся на территории Украины, рассказал, что сотрудники военкоматов (территориальных центров комплектования, ТЦК) получают дополнительную плату за каждого мобилизованного.
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