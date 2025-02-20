В Няндоме сотрудник муниципального учреждения подозревается в получении взяток

Мужчину обвиняют в двух эпизодах получения незаконных средств.Следствием установлено, что подозреваемый предложил двум осуждённым, отбывающим наказание в виде обязательных работ, за деньги указать в табелях учёта рабочего времени заведомо ложные сведения об отработанных часах, чтобы избежать фактического отбывания назначенного судом наказания.
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