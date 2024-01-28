Капризов вышел на чистое 4-е место по голам в истории «Миннесоты», обойдя Цукера

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Форвард «Уайлд» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (2:3). Теперь на счету Кирилла Капризова 279 (133+146) очков в 245 играх в регулярных чемпионатах.