«Они уже готовятся»: в Госдуме не исключают появления северокорейских штурмовиков в любом месте зоны СВО

Военнослужащих КНДР после освобождения Курской области, где они зарекомендовали себя с самой лучшей стороны, могут задействовать в боях в зоне специальной военной операции (СВО) и на других стратегических направлениях.
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