Калужанину грозит до 6 лет заключения за публикацию порнографических фотографий

40-летний калужанин применил «тяжелую артиллерию» для привлечения новых знакомых и опубликовал у себя на странице в социальной сети порнографические фотографии40-летний калужанин применил «тяжелую артиллерию» для привлечения новых знакомых и опубликовал у себя на странице в социальной сети порнографические фотографии.