Штурмовики Ильдара Гарифулина в ночном бою захватили у ВСУ важный плацдарм

Мужество, решительность и и высочайшее тактическое мастерство командира штурмовой роты старшего лейтенанта Ильдара Гарифулина и его боевых товарищей позволили в дерзкой ночной атаке захватить у украинских неонацистов важный плацдарм.
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