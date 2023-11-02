Посол России в США заявил о провале политики Вашингтона по Украине

Посол России в США Анатолий Антонов в четверг, 2 ноября, заявил, что политика Вашингтона в отношении Украины провалилась, кроме того, американцы не готовы к серьезному разговору с нами ни по Украине, ни по Ближнему Востоку, – сообщает Первый канал.
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