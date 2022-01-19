Иномарка вылетела на тротуар после столкновения с фургоном в Петербурге

Авария произошла в Выборгском районе. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в соцсети. Грузовая ГАЗель столкнулась с легковушкой Opel в Выборгском районе Петербурга на пересечении Большого Сампсониевского и 1-го Муринского проспектов.