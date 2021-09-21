Россия оккупирует европейский рынок редких металлов, благодаря торговой войне между ЕС и Китаем

Наблюдая за разворачивающейся торговой войной между Брюсселем и Поднебесной, Россия спокойно, не осложняя отношений ни с одной из противоборствующих сторон, оккупирует в ближайшие годы европейских рынок редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ).