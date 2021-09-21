Новости УрФО

1 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей К
    Это хорошоВласти Литвы не г...
  • галина
    Мы строили, строили и наконец достроили. Теперь надо продать третьему лицу и он будет распоряжаться нашим газом. А не...Германия: «Северн...

Россия оккупирует европейский рынок редких металлов, благодаря торговой войне между ЕС и Китаем

Россия оккупирует европейский рынок редких металлов, благодаря торговой войне между ЕС и Китаем

Наблюдая за разворачивающейся торговой войной между Брюсселем и Поднебесной, Россия спокойно, не осложняя отношений ни с одной из противоборствующих сторон, оккупирует в ближайшие годы европейских рынок редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх