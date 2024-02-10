Рогов сравнил нового главкома ВСУ Сырского с генералом Власовым

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», Владимир Рогов, выразил мнение о новом главнокомандующем Вооруженных сил Украины Александре Сырском, назвав его предателем родины и уподобив его генералу Андрею Власову, который перешел на сторону фашистов во время Великой Отечественной войны.