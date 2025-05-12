На 82-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» (2:0) судья Алексей Сухой ошибочно не только не удалил главного тренера красно-белых Деяна Станковича, но и не наказал аналогичным образом голкипера Александра Максименко.