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«Динамо» — «Спартак»: Сухой ошибочно не удалил Максименко

На 82-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» (2:0) судья Алексей Сухой ошибочно не только не удалил главного тренера красно-белых Деяна Станковича, но и не наказал аналогичным образом голкипера Александра Максименко.

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