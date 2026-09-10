Десять лет секретов и роспись в МФЦ: кого на самом деле выбрала актриса Мария Куликова

Мария Куликова годами оставалась едва ли не самой скрытной актрисой нашего экрана. Пока поклонники сватали её партнерам по съёмкам — то Максиму Аверину, то Андрею Чернышову, а таблоиды разглядывали мужскую руку на редких снимках из отпуска, сама она почти десять лет берегла личную жизнь.
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