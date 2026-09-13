Собянин: строительство второго этапа Троицкой линии метро завершится в 2029 году

Строительство второго этапа Троицкой линии московского метро планируется завершить в 2029 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС, отметив, что в рамках проекта будет открыто шесть новых станций.
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