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FiNE NEWS

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Мерц назвал ближайшие недели решающими для мира в Европе

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции во время визита в Финляндию отметил, что ближайшие недели или месяцы могут оказаться решающими в борьбе за мир и свободу на европейском континенте.

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