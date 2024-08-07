На двух улицах в Калуге погаснет свет

7 августа с 8:30 до 17:00 отключат электричество на двух улицах и в одном проезде, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба7 августа с 8:30 до 17:00 отключат электричество на 1-й и 2-й Загородных улицах в Калуге, а также в 1-м Загородном проезде.